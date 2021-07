Albenga-Carcare-Predosa, Cgil Cisl e Uil: "Indispensabile per il territorio, si passi dai convegni agli investimenti"

"Nell’ambito dell’iniziativa tenutasi ieri in Provincia anche il sindacato confederale territoriale ha voluto portare il proprio contributo a sostegno dell’opera ritenuta indispensabile per la tenuta e per lo sviluppo economico non solo della provincia di Savona ma dell’intero Nord-Ovest. Proprio dalla convinzione che il territorio necessiti di importanti interventi infrastrutturali per esprimere compiutamente le proprie potenzialità, e creare finalmente le condizioni per poter rendere competitivo il territorio savonese, recentemente CGIL, CISL e UIL avevano predisposto un proprio dossier sulle opere strategiche indispensabili per migliorare i collegamenti da e per la Liguria ed implementare la capacità competitiva di un intero settore del Paese". Si apre così la nota stampa firmata da CGIL CISL UIL di Savona sul tema della Albenga-Carcare-Predosa.