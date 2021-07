Quiliano, spostamento magazzino Conad a Fossano, il sindaco: “Prioritario mantenimento posto di lavoro, azienda non si sposti da un’altra parte”

“Per noi è prioritario il mantenimento dei posti di lavoro e faremo di tutto per far sì che l’azienda non si sposti da un’altra parte”.

Lo scorso 2 luglio l’azienda infatti aveva comunicato in modo ufficiale alle rappresentanze sindacali che a seguito di scelte industriali dovute alla fusione tra NordiConad e Conad Tirreno e all’acquisizione di tutti i supermercati Auchan, i nuovi investimenti verranno effettuati in Piemonte a Fossano con la realizzazione di un nuova sede e lo spostamento del magazzino nel giro di 15-30 mesi.

“Un impatto per Quiliano devastante, rischiano di perdere il lavoro 250 persone e la maggioranza ha detto che secondo loro l’amministrazione precedente ha sbagliato a dare le aree a NordiConad - dice il capogruppo di Quiliano Domani Rodolfo Fersini - si adopereranno comunque e chiediamo un incontro con tutte le forze rappresentative, la Provincia, la Regione, Unione Industriali e i sindacati. Come si fa a mandare via tutti quei lavoratori in un’area di crisi complessa? Personalmente sono molto pessimista”.