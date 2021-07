A Pontinvrea la Mototerapia, una giornata di sport all'insegna dell'abbattimento delle barriere per le persone disabili

Mercoledì 28 luglio su tutto il territorio di Pontinvrea si svolgerà la Mototerapia Nazionale 2021, una giornata speciale all’insegna dello sport e dell’abbattimento delle barriere per le persone disabili, che giungeranno da tutto il Nord Italia per questo appuntamento.

“Accogliere l’evento di Mototerapia Nazionale a Pontinvrea è una grande soddisfazione, frutto del modo in cui abbiamo lavorato sul territorio, con sforzi che portano all’apertura in favore del sociale, della disabilità e di uno stile di vita sano e attivo per tutti”, afferma il sindaco Matteo Camiciottoli.

La Mototerapia, che prevede di far provare ai disabili un’esperienza unica a bordo di moto e quad, è stata inventata proprio a Pontinvrea 12 anni fa dall’atleta Vanni Oddera, che da allora senza sosta porta la sua missione non solo in Italia ma in tutto il mondo, visto il sostegno al progetto che si è espanso rapidamente a macchia d’olio. Lo sportivo pontesino ha così ideato questa giornata di celebrazione nazionale subito supportata dall’amministrazione di Pontinvrea, che pur essendo un piccolo paese dell’entroterra è in grado di gestire un evento di queste dimensioni grazie alla propria organizzazione.

Il programma prevede un’intera giornata dedicata ai diversi tipi di sport, tra i quali percorsi rally, go kart, jeep fuoristrada, elicottero, mongolfiera e molto altro. Parteciperà anche l’Arma dei Carabinieri, che fornirà mezzi d’epoca in mostra durante la manifestazione. Dal mattino tante esperienze da provare per tutti, con fulcro della Mototerapia alle ore 17. Coronerà la serata lo show di Freestyle Motocross, con incredibili salti ed evoluzioni da parte degli atleti.

Pontinvrea vanta una vastissima area dedicata agli impianti sportivi, tra i quali piscina, campo da beach volley, tennis, calcio in prato sintetico, bocce, pump track e un palazzetto dello sport attrezzato. Tutto questo è stato possibile grazie alla grande programmazione e visione di sviluppo che l’amministrazione ha messo in campo in questi anni, portando la cittadina ad essere uno dei paesi dell’entroterra più sviluppati dal punto di vista turistico sportivo. Tali sforzi hanno fatto ottenere a Pontinvrea perfino l’onorificenza di European Town of Sport 2021.

La giornata avrà inizio alle ore 10, e vedrà lo spettacolo di Freestyle Motocross alle 22. Possibilità di cenare allo Chalet delle feste dalle 19, presso gli stand della Pro loco.