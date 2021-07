Cairo ospiterà una serie di eventi estivi per ricordare Carlo Pizzorno

Sarà una settimana intera di eventi commemorativi ed iniziative virtuose quella voluta dalla famiglia (con i tre fratelli Roberto, Franco e Simona in testa) ed appoggiata da enti, associazioni, amministratori e i tanti sportivi che hanno avuto modo di conoscere in vita l'inesauribile promoter Carlo Pizzorno.

Per omaggiare l'indimenticabile personaggio del mondo calcistico verranno varate nella "sua" Val Bormida, esattamente a quasi tre anni dalla scomparsa, tutta una serie di avvenimenti a partire dalla 3^ edizione di Campioni in Tour (Memorial "Ricordando Carlo Pizzorno"). In questo caso Francesco Gullo, ideatore del tradizionale format, in collaborazione con il comune di Cairo e con la società Cairese, allieterà i ragazzi che accorreranno presso lo stadio Brin dispensando allegria e divertimento, nelle mattinate del 2, 3 e 4 agosto dalle 9.00 alle 12.30 ((prevista anche una gustosa merenda come intermezzo).

Nel contempo martedì 3 presso la caffetteria Regio sempre in Cairo Montenotte verrà presentato alle ore 20.00 il libro scritto dallo stesso Gullo (un'autobiografia dal titolo “Un Campione trova sempre la forza di rialzarsi”) con tanto di capitolo dedicato al tycoon Pizzorno figura di spicco per oltre cinquantanni nel firmamento calcistico nazionale, un uomo che ha dato molto al calcio giovanile, con l’organizzazione di tornei Internazionali quali il Città di Cairo Montenotte, e poi il Comparato a Carcare, divenuti alla pari del Torneo di Viareggio”.

Sempre nella medesima settimana (la prima di Agosto) dal 2 al 7 dalle 9.00 alle 12.00 in Altare presso la bellissima struttura sportiva polivalente Zeronovanta, grazie alla collaborazione della Asd FD Football Management e della Libertas Liguria verrà tenuto lo "Stage Estivo di Tecnica Individuale - Carlo Pizzorno" riservato alle categorie 2006-2013 condotto dal dottor Felicino Vaniglia e dal suo competitivo e professionale staff.

Sarà in entrambe le occasioni un modo simpatico e al tempo stesso commovente di ricordare una tra le più note ed autorevoli figure del calcio savonese: Carlo Pizzorno, buon giocatore, ottimo tecnico ed infine magistrale dirigente di molte realtà calcistiche. Da general manager dei gialloblù prima, a presidente dei Biancorossi poi, Carlo ha sempre trovato le idee, la forza ed il dinamismo per creare e gestire i celeberrimi suoi capolavori.