Garlenda, “Le Cronache del Regno”: ecco la saga fantasy della giornalista Stefania Ponzone

Proseguono gli incontri culturali organizzati dalla Pro Loco di Garlenda. Giovedì 29 luglio alle ore 21.15 la giornalista Barbara Testa dialogherà con la collega Stefania Ponzone, autrice della saga fantasy “Le Cronache del Regno”. Quattro i libri pubblicati sinora: “Riar or Rom”, “Il tempo del raccolto”, “Le figlie di Lon” e “Le quattro fiere”, usciti per Amazon KDP.

L’inizio di quest’avventura risale ai primi anni 2000, con un romanzo scritto di getto scaturito dalla voglia di creare un mondo con regole proprie nel quale però affrontare temi molto reali, tra cui la giustizia sociale, la parità di genere, la corruzione, la schiavitù... E, su tutto, un classico del genere fantasy: un personaggio che scopre di essere destinato a portare una corona... una corona che però non vuole, ma per la quale è disposto a combattere, perché il fine ultimo è salvare un Paese dalla guerra civile. L’autrice ha tenuto l’opera nel cassetto per lungo tempo, finché – su incoraggiamento dell’amica Sabrina Aicardi, che l’ha aiutata a sviluppare trama e personaggi – non ha deciso di farne una vera e propria saga.

«Alla fine i libri potrebbero arrivare a dieci» spiega Stefania Ponzone. «Mi sono fatta un po’ prendere la mano, ma finché mi diverto ed ho qualcosa da raccontare, va bene così. Narrare di viaggi, battaglie, complotti, grandi amori, magia è addirittura terapeutico: mi ha aiutato in un periodo difficile della mia vita ed è stato prezioso anche durante il lockdown. I miei personaggi crescono, invecchiano, figliano e vedono i loro eredi crescere e seguire le loro orme nell'arco di una quarantina d’anni».

Al centro delle vicende vi è un piccolo Regno immaginario, caratterizzato da un benessere diffuso, garantito da una vera e propria costituzione e da un certo progresso culturale e scientifico, il tutto in un contesto di tipo medieval-rinascimentale, pur senza precisi riferimenti storici.

«Volevo raccontare di un bel posto in cui vivere, in cui probabilmente – tecnologia a parte – ci troveremmo a nostro agio anche noi “moderni”. Ad un certo punto il Regno viene minacciato non da un grande cattivo alla Sauron de “Il Signore degli Anelli”, ma dalla sfrenata ambizione di “piccoli uomini” che sognano guerre e conquiste» spiega ancora l’autrice.

Toccherà ad un gruppo di ufficiali e di studiosi scegliere se continuare a servire in maniera sterile il potere o diventare in un certo senso dei rivoluzionari, per non lasciare un intero popolo allo sbando. Ad aiutarli ad affrontare nemici interni ed esterni – via via più forti e con chiari intenti predatori – ci saranno poteri sovrannaturali e saperi ormai dimenticati.

«Come i supereroi dei comics, i miei personaggi dovranno non solo accettare che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, ma che solo con un'accettazione profonda della propria natura si raggiungono importanti traguardi. Se vogliamo, c'è una morale della favola: siamo tutti in qualche modo “speciali”, basta esserne consapevoli!».

Una saga per chi ama il genere, ma che è stata apprezzata anche da lettori con altri interessi, per il mix di avventura ed intrighi e per la psicologia dei personaggi.

Appuntamento dunque giovedì sera in Borgata Ponte 55 presso la sede della Pro Loco; ingresso libero.