Elezioni Loano, Lettieri lancia la sfida: "Entusiasmo e passione di sempre per il bene della città"

"Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili e faticosi per tutti noi. Loano, così come l’Italia intera, sta affrontando con coraggio, sacrifici e investimenti la ripresa post pandemica. Questo spirito è la migliore prova dell'ottimismo che la nostra comunità ripone nel futuro". Inizia con queste parole il messaggio di Luca Lettieri, che lancia così la sfida in vista delle prossime elezioni comunali di Loano per il quale sarà il punto di riferimento della Lega.

Dopo l'annuncio della candidatura a sindaco di Giacomo Piccinini per la lista civica "Nuova Grande Loano", forza politica in grado di unire i delusi dell'attuale maggioranza loanese e le forze di opposizione, ecco le parole di Lettieri da tempo sostenuto dai vertici del Carroccio regionali e non solo:

"Nonostante in questo mandato il mio incarico sia stato ridimensionato, ho continuato a lavorare con la responsabilità e la coerenza che mi hanno sempre contraddistinto e per le quali mi conoscete - prosegue l'esponente leghista - In ogni occasione i loanesi hanno deciso le sorti amministrative e politiche della nostra comunità facendo la scelta giusta. Lo stretto rapporto che si è creato durante il mio lungo percorso amministrativo e che mi lega profondamente a tutti voi mi spinge a chiedere la vostra fiducia anche per il prossimo mandato, che porterò avanti con l'entusiasmo e la passione di sempre, per il bene di Loano e dei Loanesi. La mia storia siete voi".