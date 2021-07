Green Pass, prosegue la battaglia del MIU. Nappi: "Provvedimento farsa"

"Non voglio passare come no vax, in vita mia i vaccini li ho sempre fatti. Bisogna però smetterla di mettere l'uno contro l'altro". Francesco Nappi, leader nazionale del Movimento Italia Unita, prosegue la sua battaglia contro il Green Pass.

"Il Green Pass è una farsa che non ha un riscontro legislativo - prosegue Nappi - nessuna tra le forze dell'ordine può chiedere al gestore di una attività di mostrare i documenti dei suoi avventori, non si capisce come si possa applicare una cosa che non è controllabile. Con l'entrata in vigore si penalizzano ancora di più settori importanti come ad esempio il turismo".

Ed è così che una delegazione del Movimento Italia Unita #StopEuropa, guidata proprio dal suo presidente nazionale, ha deciso di richiedere un confronto con il presidente della Regione, Giovanni Toti per contestare il Green Pass considerato "una sottrazione dei diritti inalienabili dell'essere umano". L'intenzione degli aderenti al MIU è quella di presentarsi al palazzo della Regione il prossimo 9 agosto.