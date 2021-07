"Tulipani a colazione": Alassio e il Grand Hotel tra i protagonisti del romanzo di Alessandra Villasco Damiani

La bella stagione alassina non smette di sorprendere e si prepara a un nuovo fuori programma. Venerdì 30 luglio alle ore 21, l'autrice del romanzo protagonista dell’estate 2021, Alessandra Villasco Damiani, sarà nella Città del Muretto per presentare la sua opera prima “Tulipani a Colazione” una bellissima storia d’amore - edita da Sperling & Kupfer - dove tra i protagonisti troveremo anche Alassio e il Grand Hotel.​

La trama: Beatrice ha solamente dodici anni quando un tragico avvenimento le sconvolge la vita. Dopo un anno, senza alcun preavviso e apparente motivazione, sua madre decide che si trasferiranno a Roma, facendole così smarrire le poche certezze che con fatica aveva ricostruito, tra cui il ragazzo di cui è innamorata, Alessandro.

L’amore per lui, nonostante tutto, rimane vivido per l’intera giovinezza, fino a quando i due si rincontrano per caso durante una vacanza. Ormai, però, è passato troppo tempo e la promessa che Alessandro le fa, di regalarle ogni mattina tulipani a colazione, sembra impossibile da mantenere. Diversi anni dopo Beatrice conosce Javier, affascinante, ricco e romantico, l’uomo dei sogni di ogni donna. Sarà un diario, trovato per caso su un aereo, a rimescolare ancora una volta i percorsi del destino attraverso un gioco di specchi tra Beatrice e la protagonista del manoscritto.