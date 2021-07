Green Pass, il comune di Albenga rivede il calendario degli eventi estivi

A seguito delle normative che entreranno in vigore il 6 agosto il comune di Albenga sta procedendo ad una revisione del calendario eventi estivo che sarà adeguato alle nuove normative.

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: "È interesse dell’Amministrazione portare avanti gli eventi programmati, sia sostenere il mondo dello spettacolo, fermo ormai da quasi 2 anni, sia per il tessuto commerciale, sia per accogliere al meglio i turisti nella nostra Città. Questo tuttavia non può prescindere dalle norme Covid e dalla situazione pandemica in continua evoluzione".

Aggiunge il vice sindaco Alberto Passino: "Non tutte le location che erano state previste hanno le caratteristiche necessarie ad assicurare l’espletamento delle verifiche circa il possesso del green pass. Nel ricordare a tutti che gli organizzatori degli eventi sono responsabili di questa attività, si informa che il Comune, quale organizzatore o attore principale di alcune manifestazioni, si sta organizzando al fine di procedere in tal senso. Pertanto, al momento, possiamo solo confermare il calendario delle manifestazioni programmate in Piazza Enzo Tortora che, viste le novità normative assumerà sempre più il ruolo di location principale degli eventi dell’estate 2021".

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: "Stiamo aspettando i dettagli riguardo alle nuove disposizioni di legge legate all’utilizzo del Green Pass per apportare le dovute modifiche al calendario degli eventi estivi. Ricordo, nel frattempo, che il Green Pass si può ottenere dopo 15 giorni dalla prima dose del vaccino o con la vaccinazione completa, con esito negativo di un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti o con la guarigione da Covid entro 6 mesi".