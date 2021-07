La migliore spiaggia d'Italia? E' la 'Baia del Silenzio' di Sestri Levante secondo i dati di Google Maps

È la 'Baia del Silenzio' di Sestri Levante la miglior spiaggia secondo gli utenti di Google Maps. È il risultato della ricerca condotta dal motore di ricerca per case vacanze 'Holidu', che ha condotto uno studio al fine di scoprire quali sono le migliori spiagge in Italia di questo 2021: a partire dall’approfondito database di Google Maps, Holidu ha selezionato le spiagge, i lidi, le cale e le baie con un punteggio superiore alle 4 stelle che hanno ricevuto almeno 100 recensioni sul famoso portale, per creare la lista perfetta per chi, come te, è ancora incerto su quale meta scegliere per le sue prossime vacanze in Italia.



“Grazie alla popolarità delle splendide Cinque Terre, - si legge nella nota stampa - la Liguria figura sempre nella lista delle destinazioni per le vacanze. Tuttavia, questa regione ubicata tra mare e montagna ci regala incredibili scorci anche in località meno note, come la Baia del Silenzio di Sestri Levante, che si aggiudica la prima posizione nella classifica delle migliori spiagge d’Italia, con oltre 13 000 recensioni e un punteggio medio di 4.6 su 5”.



La Baia del Silenzio è l'unica spiaggia ligure nella classifica dominata dalla Sardegna che nelle dieci posizioni piazza ben cinque spiagge. Al secondo posto troviamo la 'Scala dei Turchi' in Sicilia. Terzo, quarto e quinto posto sono occupati dalla Sardegna, in particolare con le spiagge 'La Cinta', 'Porto Giunco' e 'Simius'. Al sesto posto troviamo la spiaggia di Bibbione in Veneto. Al settimo e all'ottavo posto la Toscana, con le spiagge di Cavoli e 'Delle Ghiaie' a Portoferraio. Chiude la classifica la Sardegna con le spiagge 'Del Poetto' e 'Del Lazzaretto'.