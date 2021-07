Green pass obbligatorio, cento le manifestazioni previste sabato a livello nazionale, a Genova si replica in piazza De Ferrari

Ancora proteste contro il green pass sono in programma in molte città italiane. Sabato il movimento 'Basta Dittatura' ha organizzato manifestazioni in 100 città italiane in contemporanea alle 18. In Liguria le manifestazioni si terranno in piazza De Ferrari a Genova, in piazza Sisto IV a Savona, in piazza San Giovanni a Imperia e in piazza Colombo a Sanremo.



La mobilitazione è partita nei giorni scorsi sul canale Telegram 'Basta dittatura' che conta quasi trentamila iscritti.



Lo scorso sabato a Genova circa mille manifestanti hanno prima partecipato al presidio in piazza De Ferrari, dove hanno anche inveito contro i giornalisti presenti, e poi hanno occupato la sopraelevata, dopo aver lanciato pietre contro la sede del Secolo XIX.



Per i fatti di sabato sono state denunciate tre persone.



È invece in dubbio la fiaccolata di questa sera alle 20 davanti a Tursi. L'iniziativa, che si dovrebbe tenere in contemporanea in undici città italiane, non avrebbe l'autorizzazione a svolgersi.