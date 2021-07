I "Giovani per la Scienza" in piazza a Noli

Nuovo evento pubblico per i soci dell’associazione “Giovani per la Scienza”. I giovani scienziati in erba savonesi sono infatti stati invitati dal comune di Noli a presentare ed esporre i propri esperimenti ad appassionati e semplici visitatori presso la bella location di piazza Chiappella. Sfruttando l’ampiezza della piazza verranno mostrati circa una ventina di esperimenti, principalmente interattivi, attraverso cui il pubblico potrà scoprire ed approfondire un sacco di diverse branche della scienza: dall'informatica all'elettromagnetismo, dalla meccanica alla chimica sino all'ottica.

Inoltre, utilizzando la postazione dal palco, verrà mostrato il video dedicato dall'astronauta Paolo Nespoli ai ragazzi e ragazze dell’associazione mentre questi era in orbita nell'autunno 2018 (anche presente al seguente link CLICCA QUI, oppure sul sito dell’associazione GIOVANI PER LA SCIENZA), e alcuni dei giovani faranno dei brevi interventi per approfondire le dinamiche dietro ai loro esperimenti ed esperienze in laboratorio.

L’evento avrà inizio dalle ore 18:30 e vedrà anche un intervento delle autorità per l’inaugurazione pubblica intorno alle 20:30. L’ingresso è libero e saranno osservate le disposizioni normative anti-Covid vigenti.