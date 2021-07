"Sguardo a Sud", prosegue il Premio Nazionale Città di Loano

Giovedì 29 luglio a Loano prosegue lo Sguardo a Sud del Premio Nazionale Città di Loano, a sottolineare il legame e le rotte nord-sud che da sempre legano la Liguria agli altri porti del Mediterraneo.

Alle ore 18, nel ridotto del Giardino del Principe, il musicologo Jacopo Tomatis dialoga con Lucilla Galeazzi, a Loano per ritirare il Premio Miglior Album 2019 assegnato lo scorso anno da oltre sessanta giornalisti specializzati e studiosi all’album Donna, voja e fronna... di UmbriaEnsemble & Lucilla Galeazzi.

Donna, voja e fronna... è un progetto di Piero G. Arcangeli pubblicato da Squilibri. Un lavoro di grande equilibrio e raffinatezza, che vede l’ensemble di musica da camera umbro formato da Claudia Giottoli (flauto e ottavino) Luca Ranieri (viola), Maria Cecilia Berioli (violoncello) e Leonora Baldelli (pianoforte) insieme alla grande voce di Lucilla Galeazzi, dagli anni Settanta interprete profonda e originale delle musiche di tradizioni italiane (e della sua Umbria, in particolare). Un album nato da un’idea dell’etnomusicologo e compositore Piero G. Arcangeli che nel 1968 aveva dedicato la sua tesi di laurea ai canti popolari umbri raccolti nel 1956 da Diego Carpitella e Tullio Seppilli, una ricerca fondamentale per la “riscoperta” della musica popolare italiana.

Quelle stesse melodie, trascritte ed elaborate da Arcangeli, sono ora al centro di questo disco, ripensate per strumenti “classici” con la figura della donna al centro, come «“memoria storica” dei repertori musicali popolari nella civiltà contadina umbra», come afferma lo stesso Arcangeli.

Alle ore 21, in piazza Italia, nel cartellone della 17^ edizione del Premio Nazionale Città di Loano spicca il nuovissimo progetto A Sud di Bella Ciao vero spettacolo all-star del folk italiano, con Riccardo Tesi, Elena Ledda, Lucilla Galeazzi, Alessio Lega, Gigi Biolcati, Claudio Carboni, Maurizio Geri e – ospite speciale – Mario Incudine. Prosegue con questo nuovo spettacolo il progetto ideato nel 2014 da Riccardo Tesi per celebrare i cinquant’anni dello spettacolo Bella Ciao del Nuovo Canzoniere Italiano – ideato da Roberto Leydi, e con la regia di Filippo Crivelli – che debuttava nel 1964 al Festival dei Due Mondi di Spoleto tra focose polemiche.

"La ripresa dello spettacolo nel 2014, era tanto un omaggio quanto una re-invenzione del mito di Bella Ciao e della sua influenza sui successivi sviluppi del folk italiano, di cui noi tutti – musicisti e operatori culturali – siamo figli – spiega Jacopo Tomatis, direttore artistico del Premio Loano - Il “nuovo” Bella Ciao, negli anni successivi, ha totalizzato decine e decine di repliche nei maggiori teatri europei e non (lo si è visto anche a Loano), diventando un nuovo classico del folk italiano sulla scena internazionale della world music".

"Ora Riccardo Tesi e i suoi lo hanno riallestito e reinventato con un nuovo repertorio: A Sud di Bella Ciao, per ricordare come nel primissimo allestimento del 1964 mancasse, in effetti, un pezzo importante di musiche tradizionali italiane, quelle del Meridione – prosegue Tomatis - Dunque, spazio alla pizzica – che incontra l’argia sarda – e alla tammurriata, al “Canto dei Sanfedisti” e a Matteo Salvatore, ai canti di lavoro del Centro Italia e alla Sicilia. Insieme all’organetto del maestro orchestratore Tesi una vera allstar del folk nazionale: le voci di Elena Ledda, Lucilla Galeazzi, Alessio Lega e Nando Citarella (a Loano sostituito dalla guest star Mario Incudine), la chitarra di Maurizio Geri, le percussioni di Gigi Biolcati e i sax di Claudio Carboni".

Il Premio Loano è organizzato dall'Associazione Compagnia dei Curiosi in collaborazione con l'Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Loano, con il contributo della Fondazione A. De Mari e il patrocinio dell'ANCI. La direzione artistica è a cura di Jacopo Tomatis. I media partner del festival sono Blogfoolk, Giornale della musica, Radio Popolare. Tutti i concerti e gli incontri sono a ingresso gratuito; è necessaria la prenotazione, nel rispetto delle normative anti Covid, telefonando al numero 353 4301700, (dal 19 luglio tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 18.00). Piazza Italia sarà chiusa dalle 19 e subito dopo prenderanno il via le operazioni di sanificazione. Il pubblico potrà iniziare ad affluire a partire dalle 20 attraverso l'unico ingresso in via Martiri della Libertà. Per poter accedere alla piazza occorrerà compilare l’autocertificazione anti Covid. I posti a sedere disponibili sono 350 in tutto. Una volta esauriti, il pubblico potrà prendere posto sulle altre sedute costituite dai manufatti di arredo urbano o direttamente sul pavimento della piazza.

Prossimi appuntamenti

Venerdì 30 luglio 2021 ore 18.00 – Giardino del Principe

Il premio incontra… Laura Parodi

Conversazione intorno al trallalero genovese con Laura Parodi, Premio alla Realtà Culturale 2021. Conduce Jacopo Tomatis

ore 18.45 – Giardino del Principe

Linguamadre – Elsa Martin, Duo Bottasso, Davide Ambrogio – concerto.

Il progetto dedicato al “Canzoniere Italiano” di Pier Paolo Pasolini, in collaborazione con Premio Parodi e Mare e Miniere, torna a Loano dove aveva debuttato nel 2019. Consegna del Premio Loano Giovani 2020 a Linguamadre

ore 21.00 – piazza Italia

Gruppo Spontaneo Trallalero e Laura Parodi Trio – concerto La tradizione di canto genovese guarda al futuro. Consegna del Premio Realtà Culturale 2021 a Laura Parodi

ore 22.00 – piazza Italia

Musica Spiccia - concerto Una big band folk giovanissima e irresistibile, già vincitrice del Premio Alberto Cesa - Folkest, per chiudere il Premio Loano 2021 (Realizzato con i fondi dell’articolo 7 L 93/92).