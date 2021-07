Il Leo Club di Albenga dona materiale medico alla Croce Bianca

Ancora una volta il Leo Club di Albenga si dimostra vicino al territorio, alle sue esigenze e a servizio del prossimo. Nei giorni scorsi è stato donato, infatti, materiale sanitario, manichini e il DAE alla Croce Bianca per permettere una formazione continua dei volontari.

Afferma Gianluca Basso, presidente del Leo Club di Albenga: “Siamo estremamente soddisfatti di aver potuto, ancora una volta, intervenire a sostegno della Croce Bianca di Albenga. Un’associazione presente sul territorio per il territorio che durante il 2020 ed ancora oggi, sta vivendo un periodo molto intenso e dispendioso, sia da un punto di vista delle risorse umane che materiali".

"Già a Marzo 2020, in piena pandemia, eravamo intervenuti con una donazione pecuniaria, ora invece le necessità sono altre ed il nostro aiuto si é concretizzato con la donazione di materiale medico come: un defibrillatore didattico, un manichino lattante, un manichino pediatrico ed un gran numero di mascherine chirurgiche - conclude - Noi, il Leo Club di Albenga, siamo una piccola associazione, sempre in cerca di nuovi soci volenterosi affinché i nostri interventi possano crescere di numero ed essere più sostanziosi”.

Aggiunge l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Ancora una volta, con questa donazione, i Leo dimostrano la loro solidarietà. Li ringrazio per il prezioso contributo e il supporto dimostrato in questo periodo di pandemia nei confronti di tutte quelle realtà che hanno operato in prima fila per affrontare l’emergenza sanitaria”.