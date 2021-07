Borgio Verezzi: il 31 luglio Architasti Trio in concerto, mostra d'arte e incontro con l'autore Giuseppe Conte

Sabato 31 luglio si preannuncia come giornata ricca di eventi a Borgio Verezzi:

- al pomeriggio (orario 18/21) Mostra “Tris D’Arte” presso lo Spazio Arte del DOC, con esposizione di opere di Ennio Godani, Marzia Bonvini, Rossella Marotta (aperta anche domenica 1 agosto orario 10/12 e 18/21) – ingresso libero

- alle ore 19, incontro con l’autore Giuseppe Conte che presenta il suo romanzo “Dante in love”, presso i “Giardini di Vale” in piazza Commercio 1 - ingresso libero (per chi lo desidera, possibilità di apericena a pagamento € 10) – evento organizzato dall’Associazione “Il gatto certosino” di Genova col patrocinio comunale

- alle 21,15 la serata prosegue con Architasti Trio in concerto presso il Parco giochi di viale Colombo – ingresso libero

Il trio Architasti nasce a Torino nel 2017 e propone nei suoi concerti un viaggio musicale variegato e composito, il cui unico vero filo conduttore è la passione nutrita da Doriana Marino (voce e violino), Ciro Scognamillo (voce e chitarre) e Roberto Zanetti (voce, piano e armonica) per il cantare e suonare insieme. Il repertorio comprende sia composizioni inedite, sia brani appartenenti alla canzone d’autore italiana e al pop-rock melodico internazionale: da De Gregori a Dalla, dai Beatles agli U2. L’intreccio di suoni e di voci punta a valorizzare le qualità e la sensibilità musicale di ogni singolo membro del gruppo, alla ricerca di sonorità acustiche delicate ma allo stesso tempo incisive.

Il concerto rappresenta il secondo appuntamento della rassegna di eventi presso il Parco Giochi di viale Colombo a Borgio Verezzi, nata dalla collaborazione fra il Comune e la neonata Associazione Borgese Albergatori. L'ingresso sarà completamente gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili (obbligo distanziamento interpersonale e uso mascherina – igienizzazione mani - divieto di assembramenti).

Andrea Costa, consigliere delegato al turismo: "Dopo due anni di tentativi, siamo finalmente riusciti ad avere a Borgio Verezzi gli Architasti, tre giovani musicisti di qualità, originali, dotati di grande passione e profonda umanità. Siamo felici di poter offrire questa speciale serata musicale gratuita ai nostri residenti e ai tanti ospiti: siamo certi che la collaborazione fra il Comune e l’Associazione Borgese Albergatori porterà molti altri buoni frutti nel tempo, con l’impegno di tutti. Prima di assistere al concerto, a poca distanza dal parco, consigliamo vivamente dalle ore 18 una visita alla mostra Tris D’Arte presso lo “Spazio Arte” del DOC, e alle ore 19 l’incontro e aperitivo con l’autore Giuseppe Conte, presso lo spazio esterno dei “Giardini di Vale”: un sabato speciale a Borgio Verezzi, per salutare in bellezza il mese di luglio!”.

Sempre nel fine settimana, ricordiamo venerdì 30 luglio l’escursione serale a Verezzi con guida naturalistica “Cena nel bosco” (con cena al sacco) organizzata dal Comune in collaborazione con lo Studio Serinus di Finale Ligure: 20 posti gratuiti disponibili previa prenotazione al n. 333.8771184 (on-line: http://www.serinus.it/trekking.htm). L’esperienza si ripeterà poi il giorno 20 agosto con la “Cena sul monte”.