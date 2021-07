Calizzano, Sheol “Dilu” Miller & Long's Valley Blues Band in concerto il 1 agosto

Un concerto a ritmo di blues, inserito nella rassegna regionale di “Musica nei Castelli di Liguria”, giunta alla sua XXXI edizione, è quello proposto dal Comune di Calizzano per il 1 agosto alle 18 presso il centro culturale “Le Ciminiere”.

L’evento è a ingresso libero, con osservanza delle normative anti Covid.

La calda e straordinaria voce di Sheol “Dilu'” Miller, accompagnata dalla strepitosa Long's Valley Blues Band, porterà a spasso il pubblico nel mondo del rhythm and blues, da B.B.King al più classico Soul di Aretha Franklin, fino alla travolgente alla musica dei Blues Brothers.

La jamaicana Sheol “Dilu'” Miller, già in giovane età, inizia la sua carriera di vocalist in giro per il mondo, rivelandosi pesto una cantante molto duttile e talentuosa. Nel ’98 canta nell’”All Black Choir” che accompagna Mariah Carey nel suo Rainbow Tour. Riconosciuta e ricordata per l'intensità delle sue interpretazioni, nel 1995 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame e nel 2005 è stata insignita del Grammy Award alla carriera postumo. Ha partecipato al prestigioso spettacolo Free American Voices, ha cantato con Arthur Miles, Ginger Brew and the All Star Gospel Insomnia e Mad Professor, e collaborato con Enrico Montesano, prima di un nuovo deciso ritorno al blues sui palchi più importanti della penisola.

La cantante sarà accompagnata dalla Long’s Valley Blues Band, musicisti di grande esperienza che hanno saputo trovare, attraverso una metodica ricerca, una dimensione musicale originale, saldamente ancorata alla più genuina tradizione afroamericana. La Long’s Valley ha all'attivo numerosi concerti in festival e rassegne in tutta italia. Tra i principali obiettivi, la band si pone il caloroso rapporto comunicativo con il pubblico che si trova di fronte e che, da sempre, partecipa in modo attivo ed eclatante alle loro performances .