Spotorno, un fine settimana "a vele spiegate" col meeting provinciale delle scuole velistiche e la Regata del Golfo

Un fine settimana di vela alla Lega Navale Italiana di Spotorno: da venerdì a domenica la sede nautica sarà animata da velisti giovani ed esperti.

Venerdì 30 luglio si svolgerà infatti il Meeting provinciale delle scuole di vela, dedicato ai ragazzi fino a 13 anni che escono dalle scuole di vela dei circoli della zona. Dalle 9 alle 17 i giovani velisti si cimenteranno in giochi, in acqua e a terra, tra vela, sup ed altri esercizi.

Sabato 31 e domenica 1 l'appuntamento principale della stagione estiva: la Regata del Golfo, appuntamento ormai storico per il circolo. La gara è aperta a tutte le derive, tranne gli Optimist. Sono attese alla partenza una trentina di barche, da tuta la regione e non solo. Sabato la partenza della prima prova è fissata alle 13.30, domenica alle 11.

L'organizzazione della regata e la sicurezza in mare dei partecipanti sono garantite dai soci della LNI Spotorno, che offrono tempo, competenze, imbarcazioni ed entusiasmo per questa ormai storica manifestazione.