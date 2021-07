Lettera al Direttore: "In un caffè hanno negato l'uso del bagno a mia figlia di 11 anni perché 'già pulito'..."

Siamo arrivati in un locale di Alassio, il giorno 08 Luglio alle 22:30 (io, moglie e figlia di 11 anni), e abbiamo consumato due caffè al banco; al momento di pagare ho chiesto di indicarmi dove fossero i servizi e mi è stato risposto che non era possibile accedervi in quanto erano già stati puliti! Resto piuttosto perplesso e faccio notare che ho chiesto l'uso per mia figlia, una bambina che aveva urgenza di andare in bagno; mi è stato ribadito che non era proprio possibile usare la toilette!