Al festival "Quiliano Città Viva" il 6 agosto arriva Mauro Ermanno Giovanardi: aperte le prenotazioni

Sono aperte le prenotazioni per il concerto esclusivo di Mauro Ermanno Giovanardi che si terrà venerdì 6 agosto, alle ore 21,30 a Quiliano, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di San Pietro In Carpignano, in via San Pietro 14.

Per la prima volta in assoluto il celebre cantautore si esibirà in questa formazione che vede alla chitarra Marco Cosma Vignera Carusino ed al violoncello Rachele Rebaudengo. L'evento fa parte della rassegna culturale “Quiliano Città Viva”, organizzata dalla Città di Quiliano in partnership con l’Associazione Culturale E20, con il sostegno della Fondazione A. De Mari. Il concerto è a ingresso libero, con posti limitati su prenotazione, scrivendo alla mail: servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it o telefonando ai numeri 393 397 7814 - 335 6671370 Per accedere alla manifestazione è necessario esibire il green pass.