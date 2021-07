Alassio, charity e musica con il più giovane direttore d'orchestra al mondo

Lunedì 2 agosto alle ore 20 una serata piena di stelle sul red carpet naturale del Molo Bestoso: colori d’ordinanza il Bianco per il Gala e il Rosso della CRI a cui verrà devoluto parte dell’incasso della serata. A salutare la serata alle 18.30 nella Social Room di piazza Partigiani sarà presentato in anteprima il libro della Croce Rossa “Il Tempo della Gentilezza. La Croce Rossa nel racconto di 7 voci diverse” edito da Chiarelettere a cura di Chiara Belliti in uscita il prossimo 30 agosto. Sette valori della Croce Rossa illustrati magistralmente da sette firme tra cui Michelangelo Pistoletto.

La Città di Alassio conferirà un Premio Speciale per quest’opera inedita: “Alassio e il Festival della Cultura sono lieti di poter dare uno spazio privilegiato a una pubblicazione così importante dal punto di vista dei messaggi universali e che sia stata scelta la nostra Città come sede in anteprima dove poterne parlare ci rende ancora più orgogliosi" commenta Marco Melgrati, sindaco Città di Alassio.

Si esordisce con la letteratura e si prosegue con la musica raffinata di Morgan Icardi, 14 anni, tra i più giovani pianisti e direttori d’orchestra del mondo. Morgan Icardi eseguirà al pianoforte il repertorio mozartiano, che ha già affrontato con grande competenza nel suo primo album “Mozart Across Boundaries": “Sono onorato di essere stato chiamato a partecipare a questo importante evento per la Croce Rossa Italiana, in questo meraviglioso ambiente naturale e culturale del Comune di Alassio. La “Rinascita” è ben rappresentata dalla musica di Mozart che eleva l’uomo dalla sua condizione materiale conducendolo in un universo di pura potenzialità. Nella composizione musicale il Suo genio creativo manifesta una dimensione trascendentale che ci guida nella costruzione di un mondo sempre nuovo fatto di infinite possibilità”.

Secondo Morgan, che da sempre condivide la passione per la musica classica con i giovani che gli scrivono da tutto il mondo, il linguaggio mozartiano supera qualsiasi barriera geografica, culturale, sociale e generazionale: Mozart come un ponte, “Across Boundaries”, che attraversa differenze, diffidenze, limiti e confini, capace di raggiungere tutti con grande chiarezza, forza e bellezza. Il suo intervento musicale è previsto in apertura della serata.

Ma il luccichio delle stelle sarà amplificato in questa serata dalle creazioni Medagliani e dalle bollicine di Cuvage: “Per il terzo anno consecutivo siamo orgogliosi di essere tra gli sponsor del White Gala Dinner a sostegno del Festival della Cultura di Alassio – dice Ottavia Cova della prestigiosa casa di gioielli Medagliani – ma soprattutto della CRI.” Sarà offerto un prezioso omaggio ai presenti alla cena. Si aggiunge a questi l’acqua di Sparea e il pane di Canepa e altri artigiani del food. Piemonte e Liguria insieme in una serata con una grande finalità benefica in quanto parte dell’incasso sarà devoluto alla Cenerentola della serata la CRI che tanto sta facendo ancora ad Alassio e tanto ha già fatto in questo ultimo periodo.

“La Croce Rossa, mai come oggi, si è ritrovata a vivere circostanze accostabili a quelle delle sue origini, a fronteggiare quella che ho definito la ‘Solferino contemporanea’, nella quale il soccorritore ha agito in costante rischio, colpito in prima persona da quanto accadeva, eppure obbligato ad essere se stesso, vigile, sempre lucido. È nata così la nostra nuova rivoluzione, quella del ‘tempo della gentilezza’, fatta di azioni personali e collettive dove l'empatia si è fatta medicina. Ecco, il futuro della cura e della cultura è proprio in questo. Occasioni come il Festival della cultura di Alassio, che ringrazio per l'invito, danno a tutti noi la possibilità di vivere insieme questa riscoperta dimensione dell valore curativo della cultura. Una cura non solo per il corpo, ma sempre più necessariamente, una cura per la nostra anima" commenta l'avvocato Francesco Rocca, presidente Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.