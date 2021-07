Andora, la storia dell'isola Gallinara nei disegni di Davide Besana

La storia originale dell'Isola Gallinara raccontata dai disegni di Davide Besana proiettati nel suggestivo scenario del molo sottoflutto del porto di Andora. E' la proposta del secondo appuntamento con la rassegna "Porto sotto le Stelle - Storia di artisti e naviganti", in programma per sabato 31 luglio, alle ore 21.15, nell'approdo turistico di Andora (zona Madonna dello scoglio) organizzata dall'A.M.A. e dal comune di Andora che hanno allestito una sorta di salotto sul mare che ha conquistato il pubblico già al suo debutto con il suo incantevole panorama.

Besana noto giornalista, cartoonist e velista dopo una ricerca storica, ha realizzato una storia originale dell'Isola Gallinara, con i suoi ben noti disegni ad acquarello corredati da brevi testi. La serata inizierà con un breve ad immagini dedicato alla sua passione per la vela, praticata fin da giovanissimo e che tutt'ora lo vede gareggiare e vincere nelle più prestigiose competizioni nazionali.

Non mancherà un accenno al suo ultimo libro di successo "Prezzemolo e vecchi nervetti", ricettario ad immagini in cui ha ben adoperato la sua capacità di unire immagini e testi in questo caso per proporre ricette tipiche, facili da realizzare, magari in barca, anche dai meno esperti di cucina. Il cuore della serata sarà dedicato ad un racconto inedito e originale della storia dell'Isola Gallinara proiettato in assoluta anteprima e esclusivamente al pubblico di Andora sul grande schermo sul mare.

"Davide Besana è un personaggio di grande valore sia per il mondo della vela che per l'editoria grazie ai suoi libri ad immagini e fumetti - ha dichiarato il presidente dell' A.M.A Fabrizio De Nicola, Presidente dell'A..A. - ha una grande competenza in campo velico che ha saputo sintetizzare nelle sue pubblicazioni di grande successo. Ben rappresenta lo spirito della rassegna che vuole mettere al centro la storia di chi ha saputo fare dei sogni, delle passioni e del talento, il fulcro della propria vita".

La rassegna é a ingresso libero con posti contingentati nel rispetto delle norme anti diffusione Covid.