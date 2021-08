L'influenza di Bitcoin sui Paesi in via di sviluppo: come avviene?

La criptovaluta e la sua tecnologia blockchain continuano a crescere in popolarità. Sebbene alcuni possano essere ancora riluttanti verso una criptovaluta come Bitcoin , soprattutto a causa della sua natura volatile e anonima, la criptovaluta continua ad evolversi, e ha già assunto una forma che può far avanzare i paesi in via di sviluppo sia economicamente che politicamente.

Molte valute nazionali nei paesi in via di sviluppo sono molto, molto deboli. Hanno poco o quasi nessun valore e sono fortemente influenzate anche dal minimo cambiamento economico che causa tassi di inflazione spesso molto elevati. Ecco perché la maggior parte dei paesi del terzo mondo si affida alle grandi valute per completare le transazioni. Non è affatto raro visitare un paese sudamericano (come il Messico) ed essere in grado di pagare in dollari americani.

Il problema per i paesi in via di sviluppo è che spesso accettano una miriade di valute diverse per le transazioni quotidiane, e alla fine della giornata un negoziante può rimanere con più tipi di valuta che deve poi convertire in un'unica valuta. Questo è costoso e ostacola la crescita, oltre a creare una dinamica del tutto confusa.

Bitcoin cash migliora i paesi in via di sviluppo riducendo la corruzione e promuovendo la trasparenza, riducendo i costi e i tempi di transazione e offrendo una maggiore inclusione finanziaria e microfinanziamento.

Bitcoin nei paesi in via di sviluppo

Poiché spesso non esiste un mercato liquido per lo scambio della valuta fiat locale con la valuta fiat target, la valuta fiat locale deve essere spesso scambiata con valute fiat più ampiamente utilizzate come il dollaro USA o l'euro, e quindi riconvertita nella moneta che si desidera. Questa procedura potrebbe essere accelerata e resa più conveniente utilizzando Bitcoin.

Bitcoin cash aiuta le aziende ad accedere al mercato globale, in particolare quando stanno cercando di espandersi. I loro clienti possono quindi pagare le aziende in Bitcoin, anche se le aziende non hanno un conto bancario con un numero di identificazione internazionale. Uno sviluppatore di siti in un paese povero, ad esempio, può essere assunto da consumatori di altri paesi e guadagnare così denaro.

Acquistare Bitcoin non richiede di presentarsi in una banca o luogo fisico. Si ha un portafoglio software che non richiede un conto bancario. Le persone che sono soggette a svantaggi nel non essere in grado di accedere all'infrastruttura bancaria o al credito e si chiedono dove comprare Bitcoin, possono ora rivolgersi alla criptovaluta per soddisfare tali esigenze finanziarie. Questo aiuta a risolvere il problema di dover trasportare e proteggere il denaro a causa di questa mancanza di accesso bancario.

Insomma, come comprare Bitcoin è nettamente più semplice che recarsi in banca per i contanti. Ovviamente è anche possibile comprare Bitcoin con carta di credito .

Bitcoin cash previsioni

Secondo le previsioni Bitcoin cash il suo importo sale, e il Bitcoin cash valore arriverà sopra i 5mila dollari a dicembre (fonte cryptonomist.ch). La quotazione Bitcoin cash è da tenere sempre sotto controllo, soprattutto per chi fa ricerche in merito a Bitcoin comprare.

Fattore corruzione

Esistono ricerche sostanziali che evidenziano il legame tra corruzione e povertà. Ad esempio, una ricerca di Transparency International , la più grande ONG anti-corruzione del mondo, mostra la relazione tra gli indicatori di povertà e la percentuale della popolazione che ha pagato tangenti nell'ultimo anno.

Comprare Bitcoin migliora i paesi in via di sviluppo offrendo un metodo innovativo e importante per reprimere la corruzione. I progetti governativi possono ora monitorare come vengono spesi i fondi e chi li spende. Inoltre, agli utenti autorizzati a spendere questi fondi vengono assegnati periodi di accesso specifici e possono utilizzare i fondi solo per gli scopi previsti. Secondo la Brookings Institution, la tecnologia blockchain può eliminare quella che sarebbe un'indagine sulla corruzione di 15 mesi con il semplice tocco di un pulsante.

Per concludere

Nel complesso, Bitcoin e le criptovalute possono avere un impatto considerevole sui paesi in via di sviluppo, aumentando l'inclusione finanziaria di individui e aziende. In particolare, riducendo le commissioni e i tempi di transazione, è possibile migliorare i pagamenti transfrontalieri. Vi è inoltre il supporto della lotta alla corruzione grazie a un sistema di tracciamento più trasparente per l'utilizzo dei fondi.