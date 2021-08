Borghetto S. Spirito, auto si schianta contro un semaforo in via Vittorio Veneto: soccorsi mobilitati

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 4.30 a Borghetto Santo Spirito, lungo la via Aurelia nel tratto conosciuto anche come via Vittorio Veneto.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto un'auto che per cause ancora da accertare ha perso il controllo finendo per schiantarsi contro il palo di sostegno di un semaforo.

Sul posto immediato l'intervento dei militi dell'emergenza sanitaria (Croce Rossa Ceriale) e dei Vigili del Fuoco. Il conducente del mezzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.