Finale, padre e figlio si tuffano in mare con la bandiera rossa ma il bimbo non riesce a tornare a riva: salvato da un bagnante e da un poliziotto

Padre e figlio si sono tuffati in mare con la bandiera rossa ma il bambino di 10 anni a causa delle forti correnti e dell'imponente mareggiata non è riuscito a tornare a riva.

E' successo intorno all'ora di pranzo a Finale Ligure e se il genitore è riuscito a fatica a rientrare, lo stesso non è avvenuto per il bambino che non è stato in grado di raggiungere la spiaggia di San Donato.

Un bagnante e un poliziotto, con un asciugamano, si sono resi conto della criticità e hanno messo in salvo il piccolo.

Un altro soccorritore intervenuto per dare una mano però ha riscontrato difficoltà ed è stato aiutato dal bagnino.