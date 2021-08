Maxi rissa nella notte a Porto Vado: tre feriti al San Paolo

Tre persone, originarie dell'est Europa, hanno dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale San Paolo, dove sono giunte in codice giallo accompagnate dai militi dell'emergenza sanitaria (sono intervenute la Croce Rossa di Vado e quella di Savona).

Sul fatto indagano i carabinieri per identificare le persone coinvolte, datesi alla fuga prima dell'arrivo dei militari dell'Arma, e far luce sulle cause che hanno provocato la violenta lite.