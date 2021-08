Stella, allarme incendi boschivi in zona Santa Giustina: ben tre nel solo mese di luglio

"Oggi (ieri ndr) si è verificato il terzo episodio di incendio boschivo, tempestivamente domato, localizzati in zona Santa Giustina tutti in adiacenza a strade - si legge sulla pagina social del Comune - 2 luglio Strada Santa Giustina San Bernardo; 22 luglio via Parodi; 31 luglio Fraz. Santa Giustina loc. Sandrina. Intervenuti vigili del fuoco e Aib Stella, sono in corso indagini e verifiche dei carabinieri forestali".