Isola Gallinara, vela e cucina: i racconti di Davide Besana tra acquerelli e ironia ad Andora (FOTO e VIDEO)

Ex pubblicitario di Milano, ma ligure di adozione, oggi Davide Besana è giornalista, scrittore, fumettista, illustratore e velista di successo, autore di numerosi libri sulla vela, e ieri sera, nell’ambito della rassegna “Porto sotto le stelle – Storie di artisti e naviganti”, organizzata dall'A.M.A. e dal comune di Andora, ha presentato in esclusiva per il pubblico della città una storia inedita e originale sull’Isola Gallinara.

“Un libro inedito, ‘abbastanza privato’, commissionato da un amico per raccontare la storia della sua famiglia. Lo presento volentieri qui ad Andora, perché studiando la storia della Gallinara ho scoperto tante cose interessanti che vale la pena raccontare”, sottolinea Besana.

L’opera al momento è stata realizzata in una tiratura limitata di 100 copie. La famiglia che ha commissionato il lavoro a Besana non ha ancora autorizzato la pubblicazione, quindi probabilmente questa storia vera non potrà più essere vista e fruita. Ma la speranza è che ne venga autorizzata la pubblicazione e che qualche editore si faccia avanti.

“Gallinara” è un libro che ricalca lo stile distintivo del famoso scrittore e illustratore, una storia raccontata quindi dai disegni ad acquerello di Davide Besana, corredati da brevi testi. Parte da molto lontano per sommi capi, ma si focalizza sull’esperienza di vita della famiglia Roseo, che acquistò l’isola negli anni ’30. Gian Giacomo Roseo, imprenditore lombardo, ampliò la villa già esistente e realizzò una serie di opere di abbellimento tali da dare un senso di compiutezza a quanto fatto precedentemente, grazie anche allo spiccato gusto estetico della moglie Adelina, la quale curava tutto nei minimi dettagli, incluse le numerose migliorie alla vegetazione.

La serata si è svolta nel salotto allestito nel suggestivo scenario del molo sottoflutto del porto di Andora ed è stata un’occasione per “salpare” e fare anche un affascinante viaggio nel mondo della vela, grazie alla proiezione di foto riguardanti le esperienze velistiche di Besana, che ha commentato con aneddoti e racconti di vita in mare.

Curioso il suo approccio con il mondo delle onde “Non mi piace il mare, ma ho una grande passione per la navigazione e le barche a vela. Quando ero bambino mi annoiavo in spiaggia, non sono bravo a nuotare. Quando ho scoperto che si poteva stare al mare senza fare il bagno, sono ‘impazzito’ di gioia e sono diventato un grande velista”.

Ha praticato vela infatti fin da giovanissimo e tutt'ora gareggia e vince nelle più prestigiose competizioni nazionali.

Dal mare si salta in cucina, nel cosro della serata andorese, per parlare anche del suo ultimo libro pubblicato, al momento ai vertici in classifica nel settore cucina: "Prezzemolo e vecchi nervetti”, 108 ricette disegnate per chi vuole mangiare bene cucinando in allegria. Un ricettario ad immagini in cui ha ben adoperato la sua capacità di condensare le informazioni fondamentali , unendo illustrazioni e testi, in questo caso per proporre ricette tipiche, una per ogni pagina, facili da realizzare, magari in barca, anche dai meno esperti di cucina.

Besana è un personaggio di grande valore sia per il mondo della vela che per l'editoria e rappresenta perfettamente lo spirito della rassegna “Porto sotto le stelle – Storie di artisti e naviganti”, che mette al centro il vissuto di chi ha voluto fare dei sogni, delle passioni e del talento, il fulcro della propria vita.

Sul palco con l’autore, il sindaco di Andora Mauro Demichelis, Fabrizio De Nicola, Silvia Garassino ed Emanuel Voltolin, rispettivamente presidente, amministratore delegato e consigliere A.M.A., Corrado Siffredi, consigliere delegato alla gestione del porto, Ilario Simonetta, consigliere delegato allo sport, Giulio Guarini dell’associazione sportiva Andora Match Race e la bravissima Monica Napoletano, che ha condotto la serata e fatto “veleggiare” il pubblico tra storie di mare, di cucina e di un’isola che non finisce mai di stupire.