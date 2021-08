Maltempo, prolungata fino alle 18 l'allerta gialla per temporali nell'entroterra savonese fino alla Val Bormida

Allerta gialla per temporali in Liguria: chiusura confermata alle 15.00 per le zone B,C,E. Chiusura alle 18.00 per la zona D (coinvolto l'entroterra savonese fino alla Val Bormida).

Durante la notte veloci rovesci a carattere temporalesco, hanno interessato diverse zone della regione: coinvolto dapprima il Ponente con intensità localmente forte (31.4 millimetri in un’ora a Pizzeglio, nel comune di Castel Vittorio provincia di Imperia ), grandine e colpi di vento (67 km/h la raffica misurata a Monte Maure, nel comune di Ventimiglia); successivamente i fenomeni si sono spostati verso Levante con qualche episodio moderato come rileva la stazione Omirl di Sella Giassina, nel comune di Neirone (Genova) dove sono caduti 25.6 millimetri di pioggia in un’ora di cui ben 16.4 in 15 minuti e 8.2 in 5 minuti. Tra gli altri dati, 18.4 la cumulata oraria a Bargagli (Genova), 16.8 ad Alassio (Savona).