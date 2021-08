Regione Liguria, Riolfo (Lega): “Approvato emendamento al Bilancio per i contributi alle Associazioni storiche

“La Lega stamane in consiglio regionale ha sottoscritto e votato a favore dell’emendamento all’assestamento del Bilancio di previsione 2021/2023 per i contributi a favore delle Associazioni storiche che operano in Liguria”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega).

“Si tratta di realtà da anni presenti sul territorio che sono state pesantemente colpite dalle restrizioni imposte per l’emergenza coronavirus perché non hanno potuto svolgere appieno la propria attività, né portare avanti la raccolta di fondi per sostenersi e per le iniziative a favore degli associati. Si tratta di presidi sociali che svolgono una grande attività di prevenzione sul territorio e che quindi meritano di essere aiutate da Regione Liguria”, conclude il consigliere regionale.