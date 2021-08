I compiti dell'igienista dentale in ambito sanitario

La professione di igienista dentale riunisce diverse competenze e richiede soprattutto facilità di relazione con il paziente. L'igienista lavora in collaborazione con il dentista per fornire i migliori consigli per promuovere la salute orale. Per esercitare questa professione, l'igienista deve aver acquisito una Laurea triennale in Igiene Dentale o aver completato un corso con ILERNA Online, che abilita a esercitare la professione in Spagna. Una volta ottenuto il titolo di igienista dentale con ILERNA Online, lo studente potrà far richiesta di riconoscimento della qualifica presso il Ministero italiano della salute ed una volta superata una misura compensativa (un esame scritto o un tirocinio presso una struttura pubblica italiana) otterrà il riconoscimento e potrà esercitare la professione di igienista anche sul territorio italiano.

Vediamo adesso nello specifico i compiti di un igienista dentale

Gli igienisti dentali svolgono molta prevenzione per consentire ai loro pazienti di mantenere una buona igiene. Ma non è tutto! Tra le attività riservate all'igienista dentale possiamo annoverare:

valutare la condizione orale di una persona; applicare localmente un agente anestetico, anticariogeno o desensibilizzante; sigillare eventuali cavità; lucidare i denti; posizionare un'otturazione provvisoria senza preparazione della cavità; rimuovere il tartaro; eseguire test diagnostici; inserire e scolpire i materiali di otturazione; realizzare, cementare e rimuovere restauri provvisori su denti naturali, secondo prescrizione; applicare e rimuovere le medicazioni parodontali, secondo prescrizione; rimuovere i punti di sutura, sempre secondo prescrizione; applicare tecniche di sbiancamento dei denti e molto altro ancora.

Una disciplina in evoluzione

La professione dell'igienista dentale è in continua evoluzione attraverso i progressi tecnologici, i cambiamenti normativi, la ricerca di innovazioni nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e lo sviluppo di nuove procedure cliniche. Questi cambiamenti incessanti accentuano la necessità per gli igienisti dentali di tenersi aggiornati sulle loro conoscenze e sull'assistenza clinica dei loro clienti.

Gli igienisti come altri professionisti del settore, devono sottoscrivere annualmente un programma di formazione continua legato alla propria pratica professionale, al fine di mantenere le proprie competenze ed essere alla ricerca di nuove tecniche e tecnologie nel mondo dell'odontoiatria, in continua evoluzione. Gli igienisti devono stare al passo con questa evoluzione per fornire la migliore assistenza ai loro pazienti.

Un ruolo indispensabile

Gli igienisti dentali sono fondamentali per mantenere la salute orale. Monitorano infatti lo stato dell'igiene dentale e offrono una consulenza personalizzata, sempre con l'obiettivo di prevenire malattie e disturbi dei denti e della bocca. Se desiderate saperne di più su questa professione la piattaforma ILERNA Online è a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.