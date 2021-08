Alassio, un lettore: "Pulizia vie e strade lascia a desiderare, non basta un colpo di scopa"

"Scrivo per far presente che nell'ultimo mese e forse di più, la pulizia delle strade di Alassio lascia molto a desiderare.

Trovo imbarazzante che durante il periodo di alta stagione una città come Alassio, che dovrebbe essere accogliente pulita ed impeccabile, debba aspettare una notte di pioggia per poter far si di rivedere strade minimamente dignitose e odore dovuto alla sporcizia un poco diminuito.

Indubbiamente l'inciviltà delle persone non aiuta a tenere pulita una città che l'estate vive, fortunatamente, di turismo. È anche vero però, che da tantissimo tempo la pulizia di strade e marciapiedi non è più eseguita tramite acqua a getto ma solo con la scopa...

Indubbiamente le vie della 'movida' sono più curate (budello e lungomare) ma, strade come Corso Dante, la stazione ferroviaria, i vicoli interni, le immediate vicinanze dei bidoni della differenziata sono lasciati a sé.

Comprendo perfettamente che non sia facile la gestione ambientale durante i periodi estivi e in città che come la nostra che sono un'attrattiva turistica, ma sono certo che una via di mezzo sarebbe doverosa.

Simone A."