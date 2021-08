Savona, non si placano i disagi in via Nizza: senso unico in direzione levante il 5 agosto

Senso unico da Vado verso Savona per asfaltare il tratto di via Nizza tra l'incrocio di corso Svizzera e via N.S del Monte.

Sono previsti quindi nuovi disagi giovedì 5 agosto dalle 7.00 alle 21.00 per il cantiere di rifacimento del fronte mare di ponente che tanto in questi mesi sta facendo discutere i residenti e chi attraversa quotidianamente in auto e in moto il tratto.

Il traffico diretto verso ponente all'altezza della rotatoria di corso Svizzera quindi sarà interrotto con la deviazione verso piazzale Amburgo.

Un cantiere che ha visto puntare il dito contro l'amministrazione da parte degli abitanti della zona, dalle Fornaci a Zinola, che lamentano oltre alla mancanza di posteggi anche una viabilità totalmente in ginocchio. I titolari di alcune attività commerciali sono infatti in netta difficoltà e un locale alle Fornaci ha chiuso.

I mezzi pubblici il 5 agosto potranno immettersi nuovamente su via Nizza in direzione ponente percorrendo l'asse di corso Svizzera svoltando nella tratta di via N.S. del Monte che dalla rotatoria di Via Caravaggio si dirige in via Nizza (porzione ove sarà temporaneamente istituito il senso unico di marcia monti/mare nel limitatamente al tratto terminale).