Bikers vittime di cadute: doppio intervento a Orco Feglino e Piana Crixia

Doppio intervento dei soccorsi sui sentieri dell'entroterra della nostra provincia durante la mattinata odierna.

Il primo episodio in ordine temporale è accaduto poco prima delle 10 sulle alture di Orco Feglino, con un uomo caduto e infortunatosi ad una spalla: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento finalese e i militi della Croce Verde di Finalborgo, oltre all'elisoccorso Drago. Non c'è però stato bisogno del trasporto per via aerea per la vittima della caduta, trasportata in codice giallo al Santa Corona.

Stessa tipologia di ospedalizzazione invece per un altro uomo di 45 anni, ricoverato per una sospetta frattura di un polso al San Paolo di Savona. Anche in quel caso intervenuti i pompieri e la Croce Bianca di Cairo Montenotte.