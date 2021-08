Carcare, sabato 7 agosto sit-in di protesta contro l'intervento nell’alveo del fiume Bormida in corrispondenza di Via Abba

"Il Gruppo Consiliare 'Impegno per Carcare' in collaborazione con il Comitato 'NO alla trasformazione di Via Abba in Fiume Bormida' comunicano che: sabato 7 agosto 2021, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, si terrà un sit-in di protesta da parte dei cittadini carcaresi nei pressi del Comune di Carcare in piazza Caravadossi". Lo comunicano i Consiglieri Comunali carcaresi Rodolfo Mirri, Daniela Lagasio e Alessio Morrone del Gruppo Consiliare 'Impegno per Carcare'.

Un evento, sottolineano i consiglieri, "per manifestare contro l’Amministrazione comunale di Carcare che intenderebbe avviare un intervento invasivo nell’alveo del fiume Bormida in corrispondenza di Via Abba che prevederebbe: il significativo restringimento della adiacente strada riducendola ad una sola corsia a senso unico di marcia con pesanti ripercussioni negative sul traffico destinando metà dell’attuale carreggiata, che passa sotto al ponte di via Nazionale nel tratto piazza Caravadossi – zona industriale – SP29, all’alveo del fiume; eliminare 26 alberi pluri - decennali in ottimo stato; eliminare numerosi parcheggi; sbancare la sponda destra del fiume immediatamente a ridosso dei palazzi di Via Abba mettendone a rischio la stabilità; sconvolgere il piano viario ed urbanistico dell’intera zona che verrebbe notevolmente penalizzata; il tutto per la 'modica spesa' di circa un milione e trecento mila euro, (1.300.000,00) finanziati dallo Stato mediante la Regione per 'Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, rivolti esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico'".