Dimissioni dell'assessore Bolla a Varazze, pronto a subentrare in consiglio Marco D'aliesio

Sarà Marco D'Aliesio il consigliere comunale che subentrerà al posto dell'assessore al turismo Bettina Bolla che la settimana scorsa ha deciso di lasciare il suo posto anche nel parlamentino varazzino.

D'Aliesio, segretario del Vado Calcio e volontario della protezione civile varazzina, figlio del direttore del teatro Don Bosco e candidato sindaco con il M5S nel 2014 Gianni Way, alle elezioni del 2019 aveva raccolto 153 preferenze, il terzo dei non eletti dietro ad Andrea Gandolfo (176) e al compianto Carlo Giacobbe (171).

Visto che Gandolfo rinuncerà all'incarico per incompatibilità lavorativa, questa sera nel consiglio comunale straordinario verrà annunciata la sua nomina.

Intanto non si placano le polemiche dopo le parole della dimissionaria a causa di "un'insanabile diversità di visione sul futuro di Varazze" e la risposta del vicesindaco reggente Luigi Pierfederici che aveva spiegato che "le diverse visioni sono assolutamente legittime e comprensibili ma il senso istituzionale e la responsabilità del ruolo assessorile, specie a due mesi dalla tornata elettorale e quindi ormai prossimi alla fine del mandato, dovrebbero avere la priorità per chi svolge un ruolo di governo di una Città, tra l’altro nella situazione contingente, e ciò non solo nel rispetto dei propri elettori ma di tutta la Città oltre che degli operatori turistici e degli ospiti".

A puntare il dito sul caso è il candidato sindaco della lista Varazze Domani Antonio Ghigliazza.

"Questa settimana l'assessore al turismo di Varazze ha presentato le dimissioni irrevocabili. In questo momento la città è priva di un sindaco e anche gli assessori si dimettono. Tutto bene? Il buon senso dice proprio di no. In piena stagione turistica, una stagione importante, l’assessore dal quale dipendono le azioni di rilancio turistiche, principale economia della città, si dimette dichiarandosi in totale disaccordo le scelte fatte dall’Amministrazione comunale. Perché l’assessore al turismo se ne va? Dalle sue stesse parole emerge chiaramente ciò che moltissimi cittadini hanno notato da tempo quando si parla di turismo e di bilancio in consiglio comunale" spiega l'ex primo cittadino dal 2009 al 2014.

"Ovvero mancano investimenti, innovazione, iniziative per invertire il continuo calo di presenze e della qualità del turismo che oggi abbiamo a Varazze. L'Ufficio turismo risulta abbia oramai solo un dipendente un giorno la settimana. Calo a picco dei turisti stranieri, dati quasi sempre meno positivi di altri Comuni analoghi della Riviera. Non è polemica. E’ una constatazione perché lo dice l’Amministrazione stessa o chi ne faceva parte fino a ieri" specifica Ghigliazza.

"E’ una constatazione anche che esistono divisioni e disaccordi in seno al governo della città che va al voto dopo rapide le dimissioni del sindaco uscente Bozzano. “Varazze Domani” vuole però proporre persone e un metodo di lavoro nuovo. Un mix di grande esperienza e di forze nuove e determinate. Sul turismo abbiamo idee chiare e soprattutto una grande unità d’intenti. Il turismo nelle prossime settimane sarà parte importante delle nostre proposte nuove e coraggiose che consentano di girare pagina" conclude il candidato sindaco di Varazze Domani.