Eventi a Spotorno, il consigliere Riccobene: "Dalla Giunta Fiorini solo cancellazioni nei cinque anni"

"I cinque anni dell’amministrazione Fiorini si sono caratterizzati, fra le altre cose, per la cancellazione di eventi di accoglienza turistica e iniziative di promozione". Lo dichiara, attraverso una nota stampa, Franco Riccobene, Capogruppo Consiliare di Adesso Spotorno.

"La precedente amministrazione - continua - aveva lasciato in dote decine di appuntamenti che spaziavano dal folk, alla cultura, all’intrattenimento e ci siamo ridotti ad uno scadente elenco di serate musicali, quasi tutte in Piazza della Vittoria. L’elenco delle cancellazioni, e mi riferisco al periodo pre-Covid, è lungo e dà l’idea con quale spregiudicatezza sia stato demolito un cartellone che aveva avuto numerosi riconoscimenti non solo da residenti e turisti, ma anche da altri comuni, e che era stato premiato dalla Stampa in un evento a San Remo".

"È stata fortemente indebolita l’immagine di Spotorno sia per quanto riguarda l‘accoglienza che per quanto riguarda la promozione - prosegue Riccobene - Contemporaneamente, quasi come una beffa, è stata inserita la tassa di soggiorno. Vediamo di cosa parliamo e cosa abbiamo perso: riduzione ad un solo fine settimana del Festival del Vento (erano tre/quattro); taglio totale del Rally dei Monti Savonesi (due giorni ad inizio Marzo); PrimaVera Spotorno, tre giorni di musica e cabaret per la Pasqua. All'elenco delle cancellazioni troviamo invece il Primo Maggio musicale, le serate di aprile e maggio al Palace con il cabaret, la settimana di eventi culturali e musicali dedicati all'Annunziata; la settimana di luglio dedicata a 'Liguria Folk Festival', concerti e appuntamenti culturali per tutto il paese, 'Splash, un tuffo nella risata' tre giorni di cabaret a luglio con i migliori comici italiani, le diverse serate dei 'Ristoranti on the road' che si svolgevano sulla via Aurelia nei sabati di Luglio e Agosto e che coinvolgevano i locali pubblici ad inizio agosto il concerto per David, le serate tricolore dal 13 al 15 agosto, le notti bianche di luglio e agosto, la serata di Miss Italia, il Premio di Giornalismo di settembre con decine di grandi protagonisti dell’informazione nazionale e internazionale, le 10 serate con gli autori nazionali, 'Le Parole Illuminanti' di Camillo Sbarbaro, l’illuminazione natalizia fatta realizzare con le parole poetiche più famose su Spotorno e molti eventi organizzati per le feste natalizie, la partecipazione alla Fiera Internazionale 'I Viaggiatori” in svolgimento tutti gli anni a Lugano, le cartine dei sentieri del Golfo dell’Isola, la rivista in italiano e inglese 'Il Golfo dell'Isola' che informava sugli eventi del comprensorio".

"Poi è arrivato il Covid e non si è sentita la differenza, perché tutto è rimasto come prima. Mentre gli altri Comuni hanno realizzato una programmazione, sia pure in sicurezza, che rispetta la necessità di offrire anche solo un minimo di accoglienza e di intrattenimento" conclude il Capogruppo Consiliare di Adesso Spotorno.