Arma di Taggia, smarrito sull'A10 il piccolo cocker Sangha: l'appello dei proprietari per ritrovarlo (foto)

Sta facendo il giro della Liguria, e non solo, la storia di Sangha, un piccolo cocker beige, smarrito in autostrada presso la stazione di servizio Tamoil, Conioli sud, sull'A10 in direzione Genova, vicino Santo Stefano al Mare.

Il 29 luglio scorso una coppia di turisti francesi si è fermata in autostrada ad Arma di Taggia per fare cambio alla guida, ma purtroppo non si sono accorti che dall'auto è sceso anche il cane.

I due turisti sono ripartiti e si sono accorti dell'assenza del cane quando ormai erano verso Genova ed ovviamente sono tornati indietro, ma non lo hanno ritrovato. Attivate subito le ricerche per Sangha anche tramite la polizia stradale, ma ad oggi non ci sono novità.