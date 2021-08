Albenga, danza e swing in piazza Tortora in favore del Gaslini e della Croce Bianca

L’Associazione Arma Aeronautica di Albenga col patrocinio del Comune di Albenga, in collaborazione col 108° Club Frecce Tricolori ha organizzato uno spettacolo musicale e danza il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Gaslini onlus e Croce Bianca di Albenga, per la serata di Sabato 7 Agosto alle ore 21 in Piazza Tortora ad Albenga.

L'evento di danza e swing si intitola "Che euforia quegli anni..." e sarà svolto dalla compagnia di danza "The Collective Swing Crew".

Ospite d’onore Max Cavallari (Fichi d’India).

Le prenotazioni ai numeri 338.5480962 - 333.6462071.