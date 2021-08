Albenga, il giovedì di viale Martiri della Libertà è d'autore con la rassegna “Viale in Musica”

Continuano le serate dedicate alla musica su Viale Martiri della Libertà con la rassegna “Viale in Musica” proposta dall’associazione “Tra le Torri”.

L’Amministrazione in via sperimentale per questo giovedì, viste le richieste di alcuni commercianti, estenderà l’area di manifestazione coinvolgendo tutto il Viale in attesa di poter incontrare tutti i commercianti e poter capire e concordare le diverse istanze e future iniziative.

L’invito è a partecipare numerosi con musica e intrattenimento a partire dalle ore 20, quando il viale si trasforma in isola pedonale con bancarelle, esposizione di mezzi d’epoca e concerti dal vivo.

Ricordiamo che la serata partirà alle 18,30 con la presentazione del libro “Vicendevoli Emozioni” edito da Diego Delfino (casa editrice Delfino Moro) e stampato dalla tipolitografia Ciuni, frutto del lavoro di Mariagrazia Doglio che si è occupata dei testi, Ilaria Ghinka Bonanni che li ha illustrati e Virginia Isoleri che ne ha curato la grafica.

Il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto all’associazione Viceversa che si occupa dello sport unificato.