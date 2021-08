Borgio Verezzi chiama Genova coi suoi cantautori: alle 21.15 il concerto di della Francesco Zino band

Stasera nel Parco di Viale Colombo alle 21,15 continua la rassegna di eventi estivi organizzata dal Comune di Borgio Verezzi con il concerto “Genova per Voi - Cantautori e storie genovesi”, ideato e interpretato da Francesco Zino (voce e sax) con la sua band di 4 musicisti: Elisabetta Rossi (voce e tastiere), Maurizio Ganora (pianoforte), Gigi Barone (basso), Alfio Badano (batteria e percussioni). L’evento è organizzato in collaborazione con la Coop. Arte e Musica di Savona.

Il repertorio sarà tutto dedicato ai brani più famosi dei principali cantautori genovesi, come Tenco, Paoli, Bindi, De Andrè, Fossati, Lauzi, Cappello, Matia Bazar, New Trolls. Nello spettacolo, i brani musicali si alterneranno a storie e aneddoti, in un mix fra musica e cabaret in grado di coinvolgere e divertire tutto il pubblico.

Raccontare Genova attraverso i suoi cantautori e le sue eccezionali contraddizioni, raccontare il mare di Genova, scoprire perché i suoi abitanti ‘hanno la faccia un po’ così e l’espressione un po’ così’, uno spettacolo che porta con sé gli odori del basilico, dei suoi carruggi e dei suoi marosi. Genova non si può cambiare, o la sia ama così com’è, o non ci si va.

L'ingresso al concerto sarà gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle misure anti contagio (obbligo distanziamento interpersonale e uso mascherina – igienizzazione mani - divieto di assembramenti).

Ricordiamo che a partire dal 6 agosto, per l’accesso a tutti gli eventi sarà invece necessaria la prenotazione dei posti e sarà obbligatorio esibire il green-pass e un documento di identità.