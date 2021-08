Shopping, Streetfood & Fun al Molo 8.44 di Vado da lunedì 9 a mercoledì 11 agosto

È arrivato il mese più divertente dell’anno e questa volta è ancora più carico di sorprese. Tante novità attendono i clienti del mese per trascorrere un agosto all’insegna della spensieratezza in famiglia o con gli amici di sempre.

Nei giorni 9-10-11 agosto al Molo potranno trovare lo street food festival con specialità enogastronomiche regionali e italiane da leccarsi i baffi: panini gourmet, hamburger, ostriche e bollicine, arrosticini, birra artigianale e gnocco fritto. In più, per intrattenere bimbi e ragazzi verrà installato un simulatore di formula uno virtuale, truccabimbi e gonfiabili. In concomitanza dell’evento, i negozi rimarranno aperti fino alle 23 per una shopping experience sempre più entusiasmante.

Inoltre dalle 18 alle 21 di ogni sabato e domenica shopping, truccabimbi e baby dance per i piccoli di casa sempre garantiti.

Naturalmente in sicurezza. Le attività, tutte all’aperto, consentono di garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid; in tutto il centro commerciale sono presenti postazioni igienizzanti. I negozi sono sempre aperti fino alle 21. Una visita al centro commerciale dopo una bella giornata in spiaggia diventa una tappa obbligata per chi vuole fare shopping, facendo anche divertire i propri figli.