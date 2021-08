Corsa in ambulanza verso Savona troppo lunga: parto d'urgenza in autostrada per una mamma di Albenga

È un bimbo e sta bene: parto in autostrada questa mattina alle 8,30 per una donna secondipara dell’albenganese.

Secondo quanto ricostruito, la signora si trovava in auto con il marito quando ha capito che i tempi erano stretti e non sarebbe riuscita ad arrivare in ospedale a Savona in sicurezza per partorire, così ha chiamato il 118 e presso il casello autostradale di Albenga alle 8,15 è salita a bordo dell’ambulanza della Croce Bianca ingauna con l'equipaggio composto da Vittorio Abba e Kacper Orzylowski.

Le condizioni della donna e la forte voglia del bimbo di venire alla luce non hanno consentito all’ambulanza di raggiungere l’ospedale di Savona in tempo, infatti ha dovuto fare tappa presso una piazzola tra Finale e Orco Feglino dove, raggiunta dall'auto medica, medico e infermiere hanno aiutato la donna a partorire.

Mamma e bimbo stanno bene e sono stati trasportati presso il reparto di neonatologia e ostetricia dell'ospedale San Paolo di Savona per i controlli di rito.