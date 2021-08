Savona, gioca al 10eLotto nella tabaccheria di via Famagosta e vince 100mila euro

100mila euro con una giocata di due euro.

La dea bendata ha premiato il fortunato che lo scorso 4 agosto ha giocato al 10eLotto nella tabaccheria di via Famagosta a Savona e ha incassato ieri la vincita.

"Non è un cliente fisso ma è conosciuto, viene a giocare due o tre volte alla settimana - dice il titolare Luca Grenna - è entrato al momento giusto".

Nello stesso locale lo scorso luglio 2019 era stato centrato un 5 al SuperEnalotto che aveva fruttato 51mila euro.

Una vittoria importante che poteva essere ancora più clamorosa se fosse stato raggiunto il 6. 185 milioni di euro, cifra record per il gioco, per un jackpot totale che da più di un anno non era stato raggiunto.

Nel giugno del 2020 invece erano stati vinti 30mila euro sempre con il 10eLotto.