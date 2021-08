Feglino, un altro anno senza sagra della Lumassina

Chi dovrà decidere come trascorrere questo primo fine settimana interamente agostano nel finalese, non troverà nel calendario delle manifestazioni un appuntamento ormai imprescindibile per l'apertura del mese: la sagra della Lumassina di Feglino.

Per il secondo anno consecutivo l'Associazione Volontari Feglinese ha infatti optato, a causa delle misure restrittive per contenere la pandemia di Covid19 a cui da quest'oggi, 6 agosto, si aggiunge l'obbligo di Green pass, per annullare la manifestazione enogastronomica.

"Siamo ovviamente dispiaciuti e rammaricati di dover prendere ancora una volta questa sofferta decisione circa l'evento che la nostra associazione e il paese intero aspettano sempre con gioia e partecipazione - spiega il neo presidente dell'Avf, Marco Bonora - ma riuscire a organizzare un'evento come è nelle nostre usanze e per quelle che è la nostra idea di sagra è veramente complicato visto il momento storico che stiamo attraversando".

La speranza è quindi quella di poter tornare a offrire le prelibatezze e il divertimento a cui l'evento ha abituato i suoi numerosi frequentatori nel 2022.