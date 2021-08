Loano, arriva il 12 agosto una tappa del "Crai Summer Tour 2021"

Un Apecar dal sapore vintage, un presentatore, un cantante trasformista e tanta musica per cantare, ballare ed emozionarsi sulle note delle canzoni italiane che hanno fatto la nostra storia. Sono questi gli ingredienti del Crai Summer Tour 2021, show on the road che giovedì 12 agosto farà tappa a Loano.

L’evento itinerante estivo organizzato dalla cooperativa Codè Crai Ovest torna, dopo un anno di stop, in una nuova versione “anti assembramento”: veloci e allegri flash-mob musicali “a sorpresa” nei punti chiave della città.

Il protagonista dell'evento sarà il cantante e artista Domenico Bixio, che si esibirà “a rotazione” in piazza Italia, piazza Massena, Orto Maccagli, piazza Rocca e infine ancora in piazza Italia. I sette flash-mob artistici si svolgeranno tra le 18 e le 19.30 e tra le 21.30 e le 22.30.

Da Vasco Rossi a Rino Gaetano, da Renato Zero a Ligabue… tanta musica ma anche gadget distribuiti dalla flotta del Crai Summer Tour a bordo delle bici cargo brandizzate e animazione per tutta la famiglia in formato prêt-à-porter.

Dall’aperitivo al dopo cena, 7 incursioni al giorno (rapide, incisive, coinvolgenti) porteranno per le piazze e per le strade tutto il sapore e l’allegria dell’estate italiana.