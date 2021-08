Loano, Nicole Vio è Miss Bagni Miramare e si qualifica per la finale di “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa”

Nicole Vio è Miss Bagni Miramare e si classifica per la fase finale di “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, che anche per il 2021 vale come selezione regionale di “Una ragazza per il cinema” in programma a Loano il 29 agosto.

L'elezione è avvenuta ieri sera, nel corso della seconda preselezione del concorso. La seconda classificata è Giorgia Centola, la terza piazza è andata a Nicole Marini. Passano in finale anche Virginia Santucci, Alice Conte, Alice Mascarino, Arianna Murialdo, Francesca Bellini.

Il presidente di Vecchia Loano, Agostino Delfino, spiega: “Anche questa seconda serata di preselezione ha ottenuto un importante successo di pubblico. Tutte le ragazze hanno ottenuto punteggi molto vicini tra loro e perciò il compito della giuria (composta da personaggi del mondo dello spettacolo come Matteo Munari ed il critico d'arte Pierluigi Luise) è stato particolarmente complicato”.

A condurre la serata è stata l'ex miss Ilaria Melogno, supportata dal direttore artistico della manifestazione Sante Iannuzzi. Particolarmente apprezzate le esibizioni dei cantanti Ray, Tony e Alice e la “incursione” cabarettistica di Enzo.

Quella di ieri sera è stata l'ultima occasione, per le aspiranti miss, per qualificarsi alla finale del 29 agosto in piazza Italia e che permetterà alle vincitrici di accedere alla finale regionale e poi, eventualmente, alla finale nazionale di “Una ragazza per il cinema” che si terrà dal 5 al 10 settembre a Taormina. La vincitrice del concorso loanese interpreterà la Principessa Doria, la regina del CarnevaLöa insieme alle tre maschere ufficiali di Puè Pepin, Capitan Fracassa e Beciancin. I quattro personaggi sfileranno, il prossimo anno, insieme ai carri allegorici in occasione delle due giornate del carnevale invernale e durante la serata del “CarnevaLöa Summer Edition” di luglio.

“Voglio ringraziare ancora una volta i nostri volontari, che hanno garantito in modo egregio la sicurezza della serata, e le nostre volontarie, che hanno assistito le miss per tutta la durata della manifestazione. Ora l'appuntamento è per la finale del 29 agosto in piazza Italia. Quella sera avremo come ospiti tre cabarettisti di 'Colorado' e cioè Gianluca Fubelli, Michelangelo Pulci e Steve Vogogna; ci sarà anche il leader dei Buio Pesto Massimo Morini, in qualità di cantante e giurato. La serata sarà presentata da Stefania Vivioli”.