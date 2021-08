Loano, “Estate in musica” prosegue il 14 agosto con “Like a Diamond”, concerto live della Nicole Magolie Band

Proseguono gli appuntamenti di “Estate in musica”, la rassegna di concerti organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Sabato 14 agosto alle 21 in piazza Italia a Loano, sul palco allestito davanti a Palazzo Doria, si esibirà la Nicole Magolie Band con il “Like a Diamond Live Concert”: la bravissima Nicole Magolie sarà accompagnata da Gabriele Gentile (piano e tastiere), Michele Aloisi (basso) e Folco Fedele (batteria).

Il quartetto racconterà (e suonerà) la storia della musica pop con un'attenzione particolare al ruolo della donna e delle grandi interpreti. Il tutto senza alcuna frequenza registrata, per un live puro con grande spazio al talento dei musicisti.

Ingresso gratuito consentito fino a esaurimento posti a sedere prestabiliti.

Le manifestazioni di piazza Italia si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. La piazza verrà chiusa dalle 19 e subito dopo prenderanno il via le operazioni di sanificazione e disinfezione. Il pubblico potrà cominciare ad affluire a partire dalle 20 attraverso l'unico ingresso di via Martiri della Libertà. Dal 6 agosto l'accesso alla piazza sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti del cosiddetto “Green Pass”, così come previsto dalle più recenti norme di legge. I posti a sedere disponibili sono 350 in tutto. Una volta esauriti, il pubblico potrà prendere posto sulle altre sedute costituite dai manufatti di arredo urbano o direttamente sul pavimento della piazza.