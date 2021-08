Politica |

Savona 2021, inaugurato il point elettorale del candidato Versace: "In caso di ballottaggio? Faremo il nostro percorso, con Toti se ci sarà occasione parleremo" (FOTO E VIDEO)

All'inaugurazione presenti il Sottosegretario Costa e il sindaco Caprioglio: "E' un amico e il mio capogruppo in consiglio, fatte tante battaglie insieme sulla sanità"

"Dico anche io che gli amici vanno e vengono e la penso come il presidente Toti, spero sempre che vengano e non vadano perché sennò non ci si incontra più, siamo disponibili e faremo il nostro percorso, se ci sarà occasione parleremo". Il candidato sindaco di Liguria Popolare Francesco Versace alla presentazione del suo point elettorale a Savona in via Paleocapa è intervenuto in merito alla dichiarazione del governatore della regione Liguria che alla presentazione dell'aspirante primo cittadino Angelo Schirru, si è soffermato sulla fuori uscita del partito moderato e centrista dalla coalizione di centrodestra. "Gli amici vanno e vengono". Questa era stata la sua frase che ha trovato d'accordo proprio l'ex primario di Reumatologia dell'ospedale San Paolo di Savona ed ex coordinatore cittadino di Forza Italia, il quale ha specificato che farà la sua corsa ma che in caso in ballottaggio tra lo stesso Schirru e Marco Russo si può leggere tra le righe che potrebbe aprirsi una sorta di dialogo-collaborazione con Toti. "Noi correremo senza limiti, cercheremo di parlare ai savonesi con un linguaggio semplice, comprensibile, bisogna ritornare ad avere un contatto con il territorio, a sentire quali sono le necessità dei cittadini e successivamente operare. Non è facile realizzare quello che si ha nella mente, ma con tenacia e determinazione sono convinto che i risultati si potranno ottenere" ha continuato Versace. Al centro anche due punti fondamentali del suo programma, la pulizia e il decoro urbano e la sanità. "Non si può tacere sulla pulizia della città, è un problema reale e importante e passa attraverso altre criticità che sicuramente affronteremo. Mi sta a cuore la sanità, le strutture sanitarie al di là del Covid sono deficitarie, manca personale sanitario, è importante arrivare ad una soluzione" ha continuato il candidato di Liguria Popolare. "E' una candidatura che nasce dal territorio, grazie al sostegno di molti cittadini di Savona - ha dichiarato il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa - stiamo avviando un confronto diretto con i cittadini, una politica che torni ad ascoltare, sono convinto che i savonesi sapranno apprezzare questa opportunità, un polo moderato, cercando di mettere insieme tutti quelli che vogliono portare un contributo all'interno di un percorso di centro". Il dualismo tra Schirru e Russo non preoccupa il presidente di Liguria Popolare: "Sono abituato dopo tanti anni di politica che i voti si contano dopo le elezioni, mai prima, Schirru e Russo sono sostenuti da un'ampia coalizione, noi abbiamo un'unica lista ma siamo convinti che quando poi entrerà nel vivo la campagna elettorale, nel merito, nei contenuti, sapremo distinguerci con le nostre proposte che i cittadini sapranno apprezzare" conclude Costa. All'inaugurazione ha destato curiosità la presenza del sindaco uscente Ilaria Caprioglio che subito ha voluto mettere a tacere qualsiasi voce politica (era anche presente alla doppia presentazione di Schirru). "E' un amico e il mio capogruppo in consiglio comunale (della lista di maggioranza Vince Savona) - ha spiegato la prima cittadina - Abbiamo fatto tante battaglie sulla sanità e sull'ospedale San Paolo".

Luciano Parodi

