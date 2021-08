Meteo: giornata soleggiata su tutta la regione

Correnti atlantiche abbastanza gradevoli determinano condizioni di variabilità sulla nostra regione, ma con schiarite nettamente prevalenti ed assenza di precipitazioni.

La mattinata odierna vedrà una progressiva attenuazione della nuvolosità sotto l'incedere del sole agostano. Il pomeriggio infatti si presenterà in prevalenza soleggiato, appena disturbato da un po' di nuvolosità bassa che si arroccherà tra il Genovese di ponente e il Savonese orientale.

Ventilazione in genere moderata da sud-est, mare ancora molto mosso, ma con moto ondoso in scaduta nell'arco della giornata. Temperature in lieve aumento rispetto ai valori di ieri; si manterranno comunque attorno alle medie del periodo senza punte di afa eccessive.