Esordisce il "Green Pass": serata di quasi normalità nei locali della Riviera tra dehors pieni e pochissimi clienti all'interno

Le temperature estive, anche se non propriamente calde come lecito aspettarsi nel mese di agosto, e la serata non piovosa o ventosa, ha alleggerito il peso dell'entrata in vigore del "Green Pass" per sedersi all'interno di bar e ristoranti nelle località della nostra riviera.

L'obbligatorietà di mostrare la certificazione che garantisce la vaccinazione, il tampone negativo entro le quarantott'ore o la guarigione dall'infezione non ha cambiato più di tanto i piani di baristi e ristoratori nella stragrande maggioranza dei casi.

Ad esempio a Finale, dove i titolari dei locali hanno optato principalmente per far accomodare i clienti all'estero nei dehors, per i quali si continuano a registrare numeri più che soddisfacenti di avventori, chiedendo ai pochi che si accomodavano all'interno il pass e predisponendo anche cartelli in cui si avvisava dell'entrata in vigore della nuova legge, oltre a ricordarlo al momento della prenotazione se effettuata telefonicamente.

Qualcuno si è già munito dell'app dedicata al controllo della certificazione "VerificaC19", ma la distinzione tra tipologie di categorie di attività per cui è richiesta e i ritmi dell'alta stagione non fanno registrare un parere troppo positivo da parte dei commercianti.

Blandi sono stati invece i controlli dedicati nella cittadina rivierasca, dove per le piazze e vie è attivo da alcune settimane un servizio aggiuntivo di vigilanza e controllo del territorio per evitare assembramenti e monitorare l'ordine pubblico.